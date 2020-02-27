Москва, , 10:27 — REGNUM Целевое обучение специалиста с последующей отработкой по контракту является справедливым вариантом получения образования. Об этом заявил президент РФ в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать», — сказал глава государства, отказавшись сравнивать обязательный контракт с крепостным правом.

Он отметил, что при оплате обучения по целевой программе государство вправе рассчитывать на то, что выпускник будет работать по распределению либо вернёт деньги. «Это по-честному», — пояснил Путин.

Контракт в таком случае заключают до начала обучения. Подобную схему предложено использовать в здравоохранении.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также рассказал о снижении оттока из России квалифицированных специалистов и создании условий для их возвращения.

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