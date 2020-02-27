Джакарта, , 10:17 — REGNUM Усилия по борьбе с терроризмом, предпринимаемые Индонезией, соответствуют плану действий по предотвращению и преодолению терроризма и экстремизма, осуществляемому Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«АСЕАН пытается всесторонне бороться с терроризмом с помощью целого ряда программ», — отметил представитель национального агентства по борьбе с терроризмом Раден Усман Эффенди.

По его словам, Индонезия в борьбе с терроризмом хочет действовать как по вертикали, так и по горизонтали. Если говорить о вертикали, то речь идет о всеобъемлющем плане действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. Если говорить о горизонтали, то действия государства охватывают все стороны, от правительства, состоящего из министерств и ведомств, до гражданского общества с целью повышения устойчивости граждан к экстремизму, сопровождаемому насилием.

У Индонезии есть план противодействия терроризму на национальном уровне, основанный на трех столпах, а именно: превентивные меры, правоприменение, которое включает в себя борьбу с радикализмом, партнерские отношения и международное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия призвала к международному сообществу для предотвращения и преодоления финансирования терроризма.

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