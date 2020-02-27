Дамаск, , 10:15 — REGNUM Информация ряда турецких СМИ о захвате сирийской «умеренной оппозицией» города Саракиб в Идлибе не соответствует действительности. Об этом 27 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник.

«Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», — сказал он, добавив, что город находится под полным контролем сирийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция начала оказывать прямую военную поддержку ряду джихадистских группировок, предпринявших контрнаступление на северо-западе Сирии в районе посёлка Нейраб, пытаясь прорваться к городу Саракиб, чтобы вернуть под свой контроль автотрассу М-4, соединяющую Алеппо и Латакию.

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