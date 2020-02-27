Найроби, , 10:21 — REGNUM В соответствии с новым законом о перераспределении властных полномочий президент Кении Ухуру Кеньятта официально взял на себя ключевые функции губернатора провинции Найроби и его администрации. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в администрации президента произошедшие изменения назвали «знаковыми» для восточноафриканской страны.

Законодательство Кении допускает передачу функций между национальным правительством и правительствами провинций после заключения соответствующего соглашения, отмечают репортеры.

Губернатор Найроби Майк Сонко передал президенту контроль над транспортом, здравоохранением, общественными работами и функциями планирования политики провинции. Он подписал соглашение о передаче полномочий в присутствии президента Кеньятты в Доме правительства в Найроби.

Напомним, что ранее губернатору Сонко были предъявлены обвинения в коррупции, и ему был запрещен доступ к его кабинету, пока его дело не будет рассмотрено. Он обвиняется в нерегулярном назначении тендеров своим близким помощникам, подделке документов и незаконном присвоении средств провинции. Он, однако, отрицает какие-либо правонарушения.

Ожидается, что парламентарии от округа Найроби также обсудят ходатайство об импичменте Сонко, которое было представлено на местном собрании на прошлой неделе.

Однако соглашение о том, что национальное правительство должно взять на себя функции провинциальной администрации, вызвало критику оппозиции, причем некоторые политики уверены, что оно неконституционно.

Адвокат сказал в интервью местной газете Star, что подобное решение должно было быть принято после консультаций с провинциальным собранием и жителями города.

Кипчумба Муркомен, лидер большинства в Сенате, заявил, что передача функций администрации Найроби будет обсуждаться в верхней палате парламента позднее, потому что это, по его словам, «трудный вопрос, требующий подробного обсуждения».

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