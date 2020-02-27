Сеул, , 10:11 — REGNUM Представители южнокорейской партии «Справедливости» предложили правительству страны закупать маски отечественного производства и распространять их среди населения страны бесплатно до тех пор, пока в стране действует высший «красный» уровень опасности в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS.

Представитель партии Ю Сан Джин во время выступления на брифинге отметил, что в настоящее время на рынке возник острый дефицит защитных масок.

Он также добавил, что, по данным правительства, в стране ежедневно производится 12,6 млн масок, однако дефицит и повышение цен возникают из-за несанкционированных продаж, удержания масок на складах и контрабанды.

По мнению Ю Сан Джина, на закупку и распределения масок в течение месяца потребуется выделить из бюджета от 90 до 300 млрд вон (~$74 млн~$246,7 млн). Он также акцентировал внимание на том, что данные меры необходимы, чтобы поддержать уязвимые слои общества и быстрее справиться с проблемой.

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