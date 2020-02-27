Кемерово, , 09:54 — REGNUM В Кемеровской области появится должность министр финансов. Соответствующую поправку предложено внести в Устав региона.

«Поправкой 156 должность начальника главного финансового управления меняется на «заместитель губернатора Кемеровской области — министр финансов Кузбасса». А должность председателя региональной энергетической комиссии Кемеровской области предложено изменить на «председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса», — уточняет «Газета Кемерова.

На внесение изменений получены положительные заключения прокуратуры и минюста региона. Поправки одобрены депутатами в двух чтениях.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что у Кузбасса появился новый герб и флаг.