Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили через неделю после освобождения из тюремного заключения отправляется для лечения в Польшу. Информация об этом была размещена 26 февраля на странице бывшего чиновника в Facebook.

В сообщении говорится, что Мерабишвили отправляется в Польшу 27 февраля. Там он намерен принять участие в местных мероприятиях, а затем начать экстренный курс лечения.

«Во время заключения в течение почти семи лет ему не проводили должное медицинское обслуживание», — говорится в публикации. Завершив лечение, Мерабишвили намерен вернутся в Грузию.

Как сообщало ИА REGNUM, Мерабишвили занимал руководящие посты в Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. После смены власти бывшего министра признавали виновным в превышении служебных полномочий за то, что под его руководством проводились жесткие разгоны оппозиционных митингов.

Выйдя из тюрьмы, Мерабишвили заявил, что нынешняя власть в Грузии скоро будет свергнута.

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