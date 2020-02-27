Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Россия должна «прекратить оккупацию» Крыма, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Такой призыв содержится в его заявлении, распространённом 26 февраля.

Помпео, напомнив о «Крымской декларации» США от июля 2018 года, подчеркнул, что Вашингтон не признаёт и никогда не признает вхождение Крыма в состав РФ.

«Мы призываем Россию прекратить её оккупацию Крыма», — говорится в заявлении госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции, который были введены в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине.

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