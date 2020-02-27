Москва, , 09:30 — REGNUM В комитет Госдумы по госстроительству поступила поправка в Конституцию о дне голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова («Единая Россия»), предлагается закрепить, что днем Общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года. Этот день объявляется нерабочим.

Согласно предлагаемым изменениям, Общероссийское голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Поправка подготовлена по итогам встречи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию с президентом Российской Федерации.