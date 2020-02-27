Исламабад, , 09:48 — REGNUM Премьер-министр пакистанского Кашмира Раджа Фарук Хайдер призвал власти страны предпринять шаги в отношении индийского Кашмира, об этом 26 февраля сообщает Al Jazeera.

«Правительству Пакистана необходимо предпринять некоторые смелые шаги. Оно должно нанести по Индии фундаментальный удар в индийском Кашмире», — заявил в интервью изданию Хайдер.

Политик подчеркнул, что это его мнение, которое он высказывает после тщательного раздумья. Глава региона подчеркнул, что речь идет не только о дипломатических, но и о военных действиях.

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