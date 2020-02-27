Яунде, , 09:27 — REGNUM Избиратели в некоторых сепаратистских англоязычных регионах Камеруна будут должны вновь прийти на избирательные участки после того, как Конституционный совет страны распорядился провести повторные выборы в местные администрации и парламент в 11 избирательных округах. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, новая дата голосования еще не была установлена.

Решение, обнародованное на государственном телеканале CRTV вечером во вторник, 25 февраля, последовало за жалобами на избирательный процесс, поданными многочисленными политическими партиями в начале этого месяца.

Представители партий привели различные причины, в том числе предполагаемое расстояние, на которое должны были пройти избиратели.

«Они разместили избирательные участки подальше от людей… Как вы ожидаете, люди будут перемещаться на расстояние 20 км?» — заявил оппозиционный адвокат Валентин Ньене.

Как передают репортеры, голосование было полностью бойкотировано оппозиционной партией MRC, чей лидер Морис Камто заявил ВВС, что сепаратистский кризис был «основной причиной» отказа от участия в избирательном процессе.

По словам представителей ООН, рост насилия в англоязычных регионах привел к тому, что по меньшей мере 8000 камерунцев бежали в соседнюю Нигерию в последние несколько недель.

В преддверии голосования 9 февраля боевики-сепаратисты в англоязычных регионах предупредили людей держаться подальше от урн для голосования.

Выступая от имени правящей партии Камеруна RDPC, Грегуар Ована заявил государственному телевидению, что решение о повторном голосовании разочаровывает, но партия «вынуждена принять это решение».