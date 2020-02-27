Симферополь, , 09:21 — REGNUM Киевские власти уже давно смирились с тем, что Крым является российской территорией, однако украинские политики продолжают делать различные заявления по возвращению полуострова в состав Украины. Подобные планы вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал несуразными.

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«Все уже по факту смирились, что Крым ─ это составная часть Российской Федерации», ─ уверен вице-спикер, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению политика, такие разговоры ведутся только для того, чтобы повысить свою значимость в глазах западных кураторов.

«В голове у них вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов», ─ пояснил Бобков, добавив, что в реальной жизни уже «никто не считает Крым украинским».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины по вопросам евросоюзной и евроатлантической интеграций Дмитрий Кулеба заявил о наличии у него плана по возвращению Крыма в состав Украины. Он состоит из 12 пунктов, соглано последнему из которых «Крым выскользнет из ослабевших рук России» и тогда Украина его перехватит.

Отметим, что это далеко не первый план по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины, выдвинутый в Киеве. В основном такие идеи абсурдны и нереалистичны и сводятся в основном к необходимости дождаться ослабления России, её развала, после чего Украина спокойно приберёт Крым к рукам.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления и не теряет надежды вернуть «оккупированный страной-агрессором» полуостров.

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