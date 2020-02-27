Пекин, , 09:02 — REGNUM Американский дипломат вызван в МИД КНР в связи с ситуацией вокруг оскорбительной для Китая статьи в газете The Wall Street Journal, посвящённой распространению коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Представителю посольства США в Пекине сделано представление о недопустимости давления и ограничительных мер со стороны Вашингтона в отношении китайских журналистов, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что американская газета допустила серьезную ошибку и должна понести за это ответственность, однако госсекретарь США Майк Помпео и другие лица открыто поддерживают позицию издания.

Более того, в ответ на лишение аккредитации в КНР трёх журналистов газеты, в США звучат угрозы об ответных мерах, что неприемлемо. В действительности Китай был оскорблён без всякого повода и защищал себя, отметила Чуньин.

«Если Вашингтон введет дальнейшие ограничительные меры в отношении китайских СМИ, со стороны Пекина последует необходимый ответ», — предупредила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, трое сотрудников американской газеты лишились аккредитации в КНР после выхода статьи о коронавирусе «Китай — настоящий больной Азии».

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