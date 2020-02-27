Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Предварительные договоренности объединившихся оппозиционных партий о выдвижении единых кандидатов на парламентских выборах в Грузии стали известны журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс». 26 февраля издание сообщило, как партии распределили мажоритарные округа в Тбилиси.

По информации журналистов, на восьми округах будет выдвигать своих представителей партия, основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» (ЕНД). Остальные 14 округов планируется распределить между другими оппозиционными партиями.

Сообщается, что по некоторым столичным округам названы кандидаты, но пока идет их обсуждение, и окончательные решения не приняты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оппозиции Грузии заявили, что для противостояния с партией власти «Грузинская мечта» её политические противники на выборах в парламент будут выдвигать в мажоритарных округах единых согласованных кандидатов. Выборы должны пройти в октябре этого года.

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