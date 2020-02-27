Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Российский лётчик Константин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме, нуждается в срочной медицинской помощи. Дипломаты призвали власти США оказать помощь заключённому, говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

Ярошенко отбывает наказание в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут, его самочувствие резко ухудшилось. Россия ожидает, что лётчику проведут обследование и безотлагательно назначат лечение.

«Это является прямой обязанностью американских властей», — подчеркнули в посольстве.

Отмечено также, что здоровье российского гражданина серьёзно пошатнулось за период нахождения в заключении. В ближайшее время его посетят дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы за намерение переправить крупную партию наркотиков. Лётчик не признает себя виновным.

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