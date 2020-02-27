Лусака, , 08:32 — REGNUM Первый президент Замбии Кеннет Каунда призвал положить конец серии таинственных «химических атак» на дома и общественные здания в южноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa.

По информации репортеров, с тех пор, как в декабре был зарегистрирован первый случай нападения, по подозрению в причастности к преступлениям в стране линчевали не менее 50 человек.

«Я подчеркиваю этот момент: газовые атаки должны быть прекращены. Нападения толп на подозреваемых представителей общественности также должны прекратиться», — сказал 96-летний Каунда в интервью государственному информационному агентству «Национальная информационная служба Замбии».

Напомним, что на прошлой неделе во время одного акта самосуда молодой человек присоединился к разъяренной толпе, которая избивала подозреваемого в атаках, не зная, что это его дядя. Подозреваемый был убит толпой.

Каунда сказал, что нападения в домах, школах, колледжах и тюрьмах вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку Замбия всегда была известна как мирная страна.

«Химические атаки и справедливость в отношении других членов общества мешают усилиям, которые мы [приложили] к достижению общества гармонии и стабильности», — добавил он.

Президент Замбии Эдгар Лунгу предложил вознаграждение в размере 17 000 долларов США за арест людей, стоящих за атаками, и направил армию в наиболее пострадавшие районы, чтобы помочь успокоить население.

За последние три недели в провинции Коппербелт было атаковано более 370 домов, в которых пострадали не менее 1000 человек.

Подозреваемый, допрошенный на видео теми, кто его поймал, сказал, что нападавшие хотели взять кровь в шприцах у тех, кто потерял сознание. Существует предположение, что кровь берется для использования в колдовских ритуалах, таких как ритуалы на удачу или богатство. Неясно, какой газ используется в атаках, которые происходили и днем, и ночью, передают журналисты.

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