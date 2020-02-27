Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Перенос встречи представителей Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ) из Тбилиси в Страсбург — это капитуляция Грузии перед Россией. Об этом 26 февраля заявил председатель фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Это капитулянтская позиция властей Грузии. Фактически, правительство вновь поддалось шантажу России, которая сумела сорвать этот большой форум», — сказал глава фракции.

Как считает Гоциридзе, решение грузинских властей якобы говорит о том, что они не способны защитить национальные интересы своей страны, так как должны были провести форум в Тбилиси и не пустить на него главу МИД России Сергея Лаврова.

«Россия блокирует вступление Грузии в НАТО, а сейчас вот заблокировала и более малый форум. Это победа России с непосредственным участием властей Грузии», — возмутился Гоциридзе.

Как сообщало ИА REGNUM, пока Грузия председательствует в Совете Европы, она обязана провести встречу КМСЕ в мае текущего года. Представители оппозиции заявили, что в случае приезда на форум Лаврова устроят такие беспорядки, что властям придется бежать из страны.

Поводом для таких заявлений стало то, что принятый в Грузии закон «Об оккупации» запрещает посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси. А глава МИД России «нарушал» введенное в Грузии правило, и потому в оппозиции заявили, что его следовало не пускать в страну.

Напомним, в Грузии называют «оккупированными территориями» Абхазию и Южную Осетию после того, как Россия признала их независимость. Москва приняла такое решение после нападения грузинской армии на Цхинвал, когда России пришлось вмешаться в грузино-осетинский конфликт и пресечь агрессию Грузии.

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