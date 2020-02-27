Вашингтон, , 08:22 — REGNUM США более не обладают военным преимуществом в мире, при возможности России и Китая возросли. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Он отметил, что США по-прежнему способны сдержать начало войны и защитить себя от нападения, а также поддержать союзников и противостоять любому потенциальному противнику, однако их «конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений».

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер ранее заявил, что Россия стремится к региональному доминированию в военной сфере и намерена «подорвать» альянс НАТО.

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