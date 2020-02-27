Киев, , 08:24 — REGNUM За последние шесть лет боевой потенциал российского Черноморского флота (ЧФ) значительно увеличился, заявил командующий ВМФ Украины, адмирал Игорь Воронченко 26 февраля на форуме Age of Crimea.

«Из всего нового оборудования и вооружений флота 60% получил Черноморский флот… Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже 42. Из них 12 являются носителями ракетного оружия», — рассказал он.

Воронченко добавил, что суммарный залп ракетами «Калибр» составляет 72 пуска, а с учётом Каспийской флотилии РФ и возможностей береговых вооружений — 120 пусков.

Командующий ВМФ Украины отметил усиление подводного флота России на Чёрном море современными подводными лодками проекта «Варшавянка», а также усиление сухопутных сил.

«Как вы видите, показатели говорят сами за себя. Практически в несколько раз они нарастили этот сухопутный компонент», — добавил Воронченко.

Он рассказал, что в Крыму была создана сильная авиационная группировка, состоящая из всех типов авиации — бомбардировочной, штурмовой и истребительной, разведывательной и противолодочной.

В целом, по словам командующего ВМФ Украины, Крым превратился в мощный военизированный форпост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что российский Черноморский флот находится в плачевном состоянии и не является реальной силой.

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