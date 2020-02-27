Москва, , 08:19 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры работы российского спецназа. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видны моменты перестрелок и ликвидации противников, а также уничтожение техники. Где и при каких обстоятельствах сняты кадры — не разглашается.

Видео было опубликовано ко Дню Сил специальных операций, который отмечается в России 27 февраля.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что группа специального назначения Минобороны РФ проникла в тыл боевиков на юге провинции Идлиб и устроила засаду в удерживаемом исламистами городе Эджаз.

В засаду попала группа боевиков группировки «Лива Сукур аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 11 исламистов были уничтожены.

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