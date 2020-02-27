Париж, , 08:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Неаполь на франко-итальянскую встречу на высшем уровне, на которой должно состояться «возрождение» двусторонних отношений, сообщает Le Figaro.

Глава государства вместе с одиннадцатью министрами примет участие в 35-м франко-итальянском саммите, который состоится днем 27 февраля в Королевском дворце в Неаполе в присутствии председателя совета министров Италии Джузеппе Конте и двенадцати членов его правительства.

«Для Парижа, как и для Рима, это вопрос возобновления глубоких двусторонних отношений доверия», — объяснили в Елисейском дворце в Париже.

Стороны намерены возобновить договор о Квиринале, объявленный в 2017 году, чтобы задать более стабильные и амбициозные рамки франко-итальянскому сотрудничеству.

Также будут обсуждаться основные двусторонние экономические вопросы: совместное предприятие Naviris, будущий альянс PSA-Fiat; железнодорожная линия Лион-Турин. Дискуссии также будут сосредоточены на ситуации в Ливии и в регионе Сахель.

Ожидается, что перед началом саммита Эммануэль Макрон совершит экскурсию по историческому центру Неаполя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции выразил поддержку инициативе президента РФ Владимира Путина касательно встречи лидеров стран, имеющих статус постоянных членов Совбеза ООН.

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