Кемерово, , 07:20 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Кузбасса во втором чтении приняли изменения в Закон о символике региона. Теперь у Кемеровской области появились обновлённые герб и флаг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы завершили процесс приведения символики Кузбасса в соответствие с геральдическими требованиями, — прокомментировал председатель областного парламента Вячеслав Петров. — На прошлом заседании, 29 января, мы с коллегами приняли поправки в закон о символике в первом чтении. В период до второго чтения закона мы ещё раз обсудили уже те проекты, поправки и предложения, которые поступили дополнительно, после завершения официальной процедуры общественного обсуждения».

Как уточнили в Заксобрании Кузбасса, из-за геральдических нарушений действовавший с 2002 года герб региона невозможно было зарегистрировать в установленном порядке.

До 1 января 2021 года установлен переходный период, в течение которого можно использовать как обновленную символику, так и символы, установленные в законе от 2002 года.

Как сообщало и, ранее депутаты Кузбасса заявили, что герб региона не отвечает современным требованиям.