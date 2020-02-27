Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Благодарность за помощь и поддержку в урегулировании ситуации в Афганистане выразил катарским властям госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, 26 февраля сообщает официальный представитель американского госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Стороны также обсудили результаты, достигнутые при взаимном сотрудничестве, и дальнейшее партнерство между двумя государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Афганистане был объявлен недельный режим прекращения огня. 29 февраля в катарской столице городе Доха между США и афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно состояться подписание соглашения, определяющего механизм вывода войск с территории Афганистана.

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