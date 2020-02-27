Вена, , 07:24 — REGNUM Рекордно короткое по времени заседание совместной комиссии по иранской сделке объясняется положительным настроем сторон и их желанием отдалиться от противоречий, 26 февраля написал на странице в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Встреча длилась меньше двух часов. Ульянов пояснил, что участники мероприятия показали высокий уровень совпадения мнений по главным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи по Ирану, прошедшей в Вене 26 февраля, рассказал, что стороны пришли к общему выводу о том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) надо выводить из кризиса.

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