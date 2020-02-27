Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Проработать вопрос об установлении транспортного сообщения с Сербией, а также отменить пошлины на сербские товары призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Вашингтоне, 26 февраля сообщает официальной представитель госдепа Морган Ортагус в своем Twitter.

По мнению Помпео, такой шаг позволит обеим сторонам добиться дополнительных экономических и торговых выгод. Госсекретарь подчеркнул, что отмена пошлин является необходимым условием для возобновления переговоров между Сербией и Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Майкл Помпео отправил письмо главе правительства Косово Альбину Курти с просьбой полностью снять пошлины на товары из Сербии, а также добиваться двухстороннего сотрудничества.

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