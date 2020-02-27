Берлин, , 07:22 — REGNUM США и Россия должны продлить соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и, тем самым, «проявить лидерство», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 26 февраля в ходе выступления в Совете Безопасности ООН

Он подчеркнул, что некоторые шаги по ядерному разоружению могут сделать только такие державы, как РФ и США. Маас подчеркнул, что данный договор является критически важным. По мнению министра, нужно защитить разрушающийся механизм контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля американский сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что Москве и Вашингтону необходимо договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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