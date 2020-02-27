Тунис, , 05:57 — REGNUM Парламент Туниса большинством голосов высказался за доверие новому правительству государства во главе с премьер-министром Ильясом Фахфахом, 26 февраля сообщает агентство TAP.

129 депутатов палаты народных представителей (парламента) одобрили состав нового правительства, 77 — высказались против и еще один парламентарий воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Туниса Каис Саид заявил, что распустит парламент и объявит досрочные выборы в случае, если новое правительство не получит вотум доверия от палаты народных представителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Туниса может распустить парламент — СМИ