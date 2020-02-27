Дамаск, , 05:31 — REGNUM Незаконные вооруженные бандформирования организовали тренировочный лагерь и химическую лабораторию на месте раскопов древнего города Эбла в Сирии, заявил один из сирийских военнослужащих Диа в интервью журналистам.

«Когда сирийская армия зашла сюда, то обнаружила вот этот лагерь. Это настоящая школа для террористов», — заявил он.

Диа рассказал, что в тренировочном лагере были организованы и учебные классы, и полоса препятствий. Сирийские военные приходят к выводу, что учебой здесь руководили профессиональные инструкторы. Также там была обнаружена и химическая лаборатория.

«Обратите внимание — все химреактивы импортные, нет ни одной банки из Сирии, все произведено либо в Европе, либо в Турции», — добавил Диа.

Он подчеркнул, что изготовить такое оружие могут лишь специалисты, а не простые вооруженные боевики.