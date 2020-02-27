Каракас, , 05:41 — REGNUM Оставить Венесуэлу в покое предложил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро президенту США Дональду Трампу во время встречи с представителями сельскохозяйственного сектора страны 26 февраля, транслировавшейся по государственному телевидению.

«Вчера Дональд Трамп был в Индии. Вместо того, чтобы обсудить отношения между США и Индией, он говорил только о Венесуэле. Оставьте нас в покое, Дональд Трамп», — заявил Мадуро, подчеркнув при этом, что его страна также «заслуживает право на будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо призвал граждан Венесуэлы поддержать студенческие протесты, намеченные на 27 февраля, и вновь анонсировал масштабную протестную акцию на 10 марта.

Ранее правительство США заявляло, что намерено любыми способами добиваться смещения законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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