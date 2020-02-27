Москва, , 04:10 — REGNUM Либеральное крыло российской власти не посмеет даже двинуться в сторону сдачи Донбасса, поскольку его ждет очень жесткий отпор и последующий позор, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У России политик три: первая — консервативно-патриотическая, вторая — либеральная с неким уклоном в прозападную и третья — центристская, которая два этих крыла держит в равновесии. Поэтому единой политики пока нет», — заявил Кургинян.

Он отметил, что видит, как это либеральное крыло в России слабеет, и как оно слабее дергается, но если оно дернется где-нибудь, будь то по вопросу Донбасса (верней его сдачи) или еще где, то оно получит очень мощный ответ.

«Говорю как рядовой гражданин. Если оно дернется, а это маловероятно, потому что оно не существует свободно, но, если оно решит, что оно в постсурковский период может дернуться, оно получит в лоб очень больно. Почему? Потому что, помимо трех крыльев политики и прочего, есть русский народ! Позиция которого совершенно определенна», — продолжил политолог.

Он отметил, что народ России определился относительно Донбасса и его поддержки, поэтому никакие виляния либерального крыла политики здесь ничего не изменят и встретят очень жесткий отпор.

«Теперь Крым. А вот тут никаких виляний, кроме последних ничтожных ублюдков, нет. Поэтому, каждый раз, когда по вопросу Крыма украинский президент начинает устраивать эти игры, ясно одно — он не хочет никакого диалога», — отметил Кургинян.

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