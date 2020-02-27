Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Администрация США пока не приняла никакого решения по запросу Турции о временном размещении у своей южной границы американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом представитель Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM) 26 февраля сообщила на встрече с иностранными журналистами в Вашингтоне.

Напомним, что после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где турецкие войска вступили в бои с правительственными войсками Сирии, а Воздушно-космические силы России начали наносить удары по протурецким террористам, наступающим на позиции сирийской армии, Турцией был направлен запрос в США на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot и развертывание их в непосредственной близости от Идлиба.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что на данный момент ответа от американской стороны не последовало.

«Ничего нового у меня нет. Я, разумеется, знаю о запросе. И я почти полностью уверена, что никаких решений по данному поводу не принято», — ответила представитель USEUCOM журналистам.

Представитель американского командования также добавила, что турецкие военные являются одними из ключевых стратегических партнеров по НАТО и США понимает их обеспокоенность «относительно динамики в Сирии».

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