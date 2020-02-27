Каракас, , 03:38 — REGNUM Проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо призвал граждан Венесуэлы поддержать студенческие протесты 27 февраля. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Венесуэльцы, давайте присоединимся к ним на улицах», — заявил он.

При этом он вновь анонсировал масштабную протестную акцию на 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США, чьи интересы представляет Гуайдо в Венесуэле, заявили, что намерены добавиться внеочередных выборов президента. Также Вашингтон считает одной из главных целей в Венесуэле — смещение законно избранного лидера страны Николаса Мадуро.

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