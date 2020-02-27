Анкара, , 02:55 — REGNUM Двое военнослужащих турецкой армии погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба минобороны Турции на официальной странице в Twitter.

«В результате авиаудара по нашим позициям в провинции Идлиб погибли двое наших военных, еще двое ранены», — говорится в сообщении.

Также турецкое военное ведомство заявило, что после авиаудара армия Турции нанесла удары по военным объектам сирийской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля вооруженные силы Сирии нанесли ракетный удар по турецкой колонне в провинции Идлиб. По данным СМИ, в результате обстрела был уничтожен один автомобиль, восемь военнослужащих были ранены.

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