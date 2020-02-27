Москва, , 02:55 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Ковтуненко за то, что последний оправдывал нацистов и бандеровцев, обвиняя в их преступления Красную Армию в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ковтуненко заявил, что никаких бандеровцев и украинских нацистов как явления не было и нет, и что это «самопридуманный бренд, навязываемый обществу». Нацистского приспешника Романа Шухевича Ковтуненко толерантно назвал просто «главнокомандующим УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, что такое Украинская повстанческая армия он не знает, но точно знает, что Шухевич не был в СС.

Ковтуненко поспешил сообщить, что Шухевич состоял в батальоне «Нахтигаль» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по его мнению, никакого отношения к СС не имел. Несмотря на то, что он входил в состав дивизии СС «Галичина"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украинский экс-депутат также продолжил отрицать антисемитизм украинских нацистов, служивших Гитлеру, а также и то, что они устраивали еврейские погромы и уничтожение ни в чем не повинных украинцев, русских и евреев. Всего этого, что было задокументировано и осуждено международным сообществом после войны, по его мнению, якобы не было.

«УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для меня — это отряды самообороны, которые защищали украинские села от Армии Крайова и Армии Людова, которые громили сёла Украины и убивали граждан… Нацистские батальоны убивали граждан Украины, УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправила батальоны спасать украинцев на Донбасс», — заявил Ковнутенко со страстным желанием оправдать любые зверства бандеровских убийц и карателей.

Но далее накал безумия нарастал, и данный деятель сообщил, что до 1943 года оружие УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставлял не абы кто, а НКВД, потому что что на Украине не было заводов по производству оружия. Ну и действительно, не у нацистов же из Абвера и СС, у которых в подчинении находилась УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получать оружие. Я прикрыть этот карнавал на крови бандеровский приспешник решил тем, что ему якобы дорога память погибших в Великой Отечественной войне и его дедов, которые воевали в рядах Красной Армии.

«Не смей трогать их память, ты, упырь нацистский! Пошел отсюда вон, собрался и ушел отсюда, пшел вон! Охрана, выведете эту нацистскую мразь и отдайте на расстрел войскам НКВД! Я не хочу марать свои руки об эту мразь! Пшел вон отсюда, мразь нацистская!», — не выдержал накала лжи и бандеровской риторики Соловьёв.