Берлин, 27 февраля 2020, 02:50 — REGNUM Власти Ирана должны незамедлительно вернуться к полному выполнению всех пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку это является единственным средством, оставляющим Иран без ядерного оружия, 26 февраля заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета безопасности ООН.
Маас отметил, что ЕС «играет свою партию в сохранении» СВПД.
Как сообщало ИА REGNUM, участники встречи по Ирану, прошедшей 26 февраля в Вене, решили вместе выводить Совместный всеобъемлющий план действий из кризиса.
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