Токио, , 02:18 — REGNUM Главы МИД Японии и Китая договорились продолжить совместную подготовку визита председателя КНР Си Цзиньпина в Токио, намеченного на весну этого года, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонных переговоров главы японского МИД Тосимицу Мотэги с китайским коллегой Ван И. Также китайский дипломат поблагодарил Мотэги за помощь Китаю медикаментами во время вспышки заболевания коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатические источники сообщали о возможной отмене визита китайского лидера Си Цзиньпина в Японию из-за ситуации вокруг коронавируса COVID-19. Изначально предполагалось, что Си Цзиньпин приедет в Токио в начале апреля 2020 года, где встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ и императором Нарухито.

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