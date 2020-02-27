Нью-Йорк, США, , 01:20 — REGNUM Угрозы со стороны США и НАТО в адрес других стран препятствуют создания мира, свободного от ядерного оружия, заявил 26 февраля постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), российский дипломат подчеркнул, что ядерное разоружение остаётся одним из приоритетов внешней политики России. Однако такой же подход не используют в Вашингтоне.

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«Предпринятые США и НАТО в последние десятилетия силовые акции, а также угрозы Вашингтона в адрес ряда государств, включая Россию, лишь отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия», — сказал Небензя.

На заседании Собеза представитель России также напомнил о предложении России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без предварительных условий.

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