Рига, , 01:06 — REGNUM В сообщение Европейской Комиссии относительно Латвии сказано, что наряду с успехами в деле борьбы с отмыванием средств, стране следует работать над доступностью жилья и снижением социального неравенства, пишет портал LSM.

Кроме этого в отчёте отмечается, что несмотря на более высокие темпы роста производительности труда, выше, чем в среднем по ЕС, Латвия отстаёт по этому показателю от Литвы и Эстонии. ЕК наблюдает в ЛР стабильный рост зарплат, при этом сохраняется высокий уровень социального неравенства, один из самых высоких в Европейском Союзе.

Темпы роста экономики замедляются, на что влияют глобальные процессы. Безработица продолжает снижаться. За последние пять лет на 22% увеличились доходы населения, но и сейчас они составляют лишь 69% среднего показателя по Европе, а это сохраняет риск эмиграции.