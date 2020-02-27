Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Средства, заложенные на строительство стены на границе с Мексикой, не позволит перенаправить на борьбу новым коронавирусом администрация США. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб государства Алекс Азар, выступая 26 февраля на слушаниях в палате представителей.

Однако, он напомнил, что вопрос о выделении дополнительных средств, в конечном счете, зависит от американского Конгресса.

Напомним, 24 февраля Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с COVID-19.

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