Нью-Йорк, США, , 00:22 — REGNUM Россия предложила продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ждёт ответа США по нему без выдвижения условий, заявил 26 февраля постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), российский дипломат напомнил, что предложение сделал президент РФ Владимир Путин.

«Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий, — подчеркнул он. — Ждем ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Документ предполагает сокращение США и Россией ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Ранее президент США Дональд Трамп называл договор «неудачным», однако официальный Вашингтон пока не определился, следует ли его продлять.