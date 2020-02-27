Дамаск, , 00:17 — REGNUM Сирийские вооруженные силы освободили от террористов несколько населенных пунктов в провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское гостелерадио.

Сообщается, что части сирийской арабской армии освободили деревни Сфухен, Кафр-Муса, Фулейфиль, Каукаба и Кафр-Увейд и ведут преследование террористов в соседних районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская армия начала в провинции Идлиб контртеррористическую операцию из-за постоянных атак исламистов.

При этом произошло обострение отношений с Турцией, которая в рамках соглашений с Россией должна была обеспечить в Идлибе зону деэскалации, но так и не выполнила своих обязательств. Анкара и не собиралась их выполнять, так как она заинтересована в отторжении от Сирии части территорий, а не в урегулировании конфликта.