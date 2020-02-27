Киев, , 00:09 — REGNUM Вице-премьер Украины по вопросам евросоюзной и евроатлантической интеграций Дмитрий Кулеба заявила, что у него есть план, как вернуть Крым обратно Украине. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Новое время».

По словам Кулебы, план этот состоит из 12 шагов. Последним пунктов этот плана является то, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России» и тогда Украина его перехватит. Правда, каким образом полуостров «выскользнет» Кулеба уточнять не стал.

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — пояснил вице-премьер.

Он лишь отметил, что на Мюхнеской конференции по безопасности бло предложено 12 шагов для урегулирования в Донбассе. Было бы неплохо, чтобы на следующей Мюнхенской конференции было предложено 12 шагов по Крыму. считает он.

Стоит отметить, что украинские политики регулярно выдвигают абсурдные планы относительного того, как Украина будет возвращать Крым. Все эти планы совершенно нереалистичны, и сводятся, в общем-то, к тому, что нужно дождаться ослабления России и тогда она развалится, а Украина приберет к рукам не только Крым.

Наиболее трезвые политики на Украине предлагают на питать иллюзий и заниматься внутренней политикой.