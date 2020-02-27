Великий Новгород, , 00:06 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сегодня, 27 февраля, выступит с ежегодным отчётом о результатах своей деятельности и деятельности администрации Великого Новгорода за 2019 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, депутаты думы Великого Новгорода заслушают отчёт градоначальника и поставят ему оценку.

Предполагается, что в отчёте должны быть отражены проблемы, которые ставила перед мэрией городская дума. Депутаты смогут поставить мэру либо удовлетворительную оценку, либо неудовлетворительную. В случае двух «неудов» подряд по Уставу Великого Новгорода может встать вопрос об отставке градоначальника.

Отметим, что нынешний отчёт Сергея Бусурина станет первым его отчётом перед депутатами за полный год работы в должности главы городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году мэр Великого Новгорода отчитывался перед думой 14 марта, отработав к тому времени на своём посту чуть больше трёх месяцев. Бусурин получил удовлетворительную оценку большинством голосов (22 депутата проголосовали «за», «против» высказались семеро).

Напомним, Сергей Бусурин приступил к работе на посту мэра Великого Новгорода 3 декабря 2018 года.

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