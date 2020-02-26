Виндхук, , 23:58 — REGNUM Власти Намибии рассматривают решение ряда африканских стран об открытии своих консульств в Марокко на оккупированных королевством территориях Западной Сахары как грубое нарушение международных и реагиональных правовых актов. Об этом говорится в заявлении МИД Намибии, которое приводит 26 февраля Sahara Press Service.

«Правительство Намибии с серьёзной обеспокоенностью отмечает, что оккупирующая территории Западной Сахары держава завлекла некоторые африканские страны в открытие консульств в Эль-Аюне и Дахле, что является прямым и грубым нарушением резолюций Африканского союза и ООН о неотъемлемом праве народа Западной Сахары на самоопределение и независимость путём безусловного выполнения резолюции Совета Безопасности о проведении референдума в Западной Сахаре», — отмечено в заявлении.

Сообщается, что МИД Намибии также подтвердила поддержку Западной Сахары, призвав Африканский союз «продолжать заниматься данным вопросом до тех пор, пока не будут выполнены соответствующие резолюции АС и ООН».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Алжир отозвал своего посла в Кот-д'Ивуаре в связи с решением властей этой страны об открытии консульства в оккупированном Королевством Марокко городе Эль-Аюне.

Ранее свои консульства на оккупированной территории Западной Сахары также открыли Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова и Габон.

Читайте ранее в этом сюжете: Алжир отозвал посла из Кот-д'Ивуара из-за ситуации с Западной Сахарой