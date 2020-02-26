Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Решение о том, будет ли выведен американский контингент из Латинской Америки, пока не принято, заявил 26 февраля глава Пентагона Марк Эспер в Конгрессе.

ИА REGNUM)». Эспер «Никаких решений ещё не было принято по САУТКОМ (южное командование ВС США — прим.)».

Он пояснил, что зато Пентагон определился по африканскому контингенту: здесь произойдёт замена.

По словам Эспера, обычное пехотное подразделение из состава 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск заменит бригада по содействию «иностранным партнёрам в сфере безопасности».

Он пояснил, что это нужно было сделать «с учётом конкуренции великих держав».

Напомним, САУТКОМ контролирует Центральную и Южную Америку и Карибский регион. АФРИКОМ — страны Африки, кроме Египта.