Вашингтон, 26 февраля 2020, 23:21 — REGNUM Решение о том, будет ли выведен американский контингент из Латинской Америки, пока не принято, заявил 26 февраля глава Пентагона Марк Эспер в Конгрессе.
Он пояснил, что зато Пентагон определился по африканскому контингенту: здесь произойдёт замена.
По словам Эспера, обычное пехотное подразделение из состава 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск заменит бригада по содействию «иностранным партнёрам в сфере безопасности».
Он пояснил, что это нужно было сделать «с учётом конкуренции великих держав».
Напомним, САУТКОМ контролирует Центральную и Южную Америку и Карибский регион. АФРИКОМ — страны Африки, кроме Египта.