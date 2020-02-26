Москва, , 23:13 — REGNUM Полёт над акваториями Норвежского и Баренцева морей был произведён парой дальних противолодочных самолётов Ту-142, а не стратегическими бомбардировщиками Ту-95, как заявили представители НАТО.

Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Северного флота России.

Подчёркивается, что полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей российские самолёты провели при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

Экипажи Ту-142 отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной акваторией в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств воздушной навигации.

«Продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов», — указано в сообщении Северного флота.

Напомним, ранее в Британии и в Нидерландах было заявлено, что 26 февраля истребители британских ВВС Typhoon с задействованием самолета-заправщика Voyager, два истребителя ВВС Норвегии и истребитель ВВС Нидерландов были подняты в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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