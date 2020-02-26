Иерусалим, , 23:05 — REGNUM Ранее закрытая для палестинских моряков рыболовная зона у побережья сектора Газа будет открыта Израилем 27 февраля, пишет 26 февраля Yedioth Ahronoth.

Уточняется, что речь идёт о зоне протяжённостью 15 морских миль. Также израильская сторона открывает с 27 февраля КПП «Эрез» и «Керем-Шалом» на границе с Газой.

Напомним, рыболовецкая зона и КПП были закрыты Израилем 24 февраля после ракетных атак со стороны Газы.

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