Москва, , 22:46 — REGNUM Два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 во среду, 26 февраля, выполнили плановый учебный полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Как уточняется, продолжительность полётного задания составила более 12 часов. Во время полёта экипажами были отработаны навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В пресс-службе подчеркнули, что полёт самолётов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Отмечается, что самолёты Ту-95 полётов в указанном районе не выполняли.