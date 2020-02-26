Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «весьма встревожен» проблемой невыдачи виз США участникам делегаций государств — членов организации, заявил на брифинге 26 февраля его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, Генсек ООН и его юридический советник «продолжают выражать обеспокоенность в беседах с высокопоставленными представителями принимающей страны и пытаются найти решение проблемы».

Напомним, на минувшей неделе сессия комиссии ООН по разоружению была отложена из-за невыдачи Соединёнными Штатами визы главе российской делегации — начальнику отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

Спустя несколько дней замглавы департамента МИД России по новым вызовам Георгий Михно из-за проблем с визой США не смог выступить на мероприятии ООН, посвящённом борьбе с поставками оружия террористам.

Сегодня в ООН состоялось заседание комитета по сношениям со страной пребывания, которое было инициировано российской стороной для обсуждений сложившейся ситуации.