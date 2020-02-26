Рим, , 22:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Италии в среду, 26 февраля, пригласило послов всех зарубежных стран на общую встречу с главой ведомства Луиджи Ди Майо.

Ранее Ди Майо отметил, что в зарубежных странах информация о ситуации с коронавирусом в Италии подаётся не вполне объективно и спокойно. Основная цель встречи с послами — предоставить им все необходимые сведения, способствуя тем самым распространению более достоверных и нейтральных данных.

По данным властей на вечер среды, жертвами коронавируса в Италии стали 12 человек, заболели — 400. Больше всего случаев фиксируется в северных регионах, прежде всего в Ломбардии.